Bilecik'te Aranan Yabancı Uyruklu Şahıs Uyuşturucuyla Yakalandı

Bilecik'te aranması bulunan yabancı uyruklu şahıs, operasyonda muhtelif miktarda sentetik kannabinoid ile yakalanıp gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:23
Operasyon ve Gözaltı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, aranması bulunan yabancı uyruklu bir şahıs yakalandı.

Şahsın üzerinde yapılan aramada muhtelif miktarda sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Olayın ardından şahıs gözaltına alındı.

Emniyet yetkilileri, "Uygulama ve faaliyetlerimiz, kamu düzeninin korunması ve huzurun devamlılığı için titizlikle yürütülmeye devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

