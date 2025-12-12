Bilecik'te Aranan Yabancı Uyruklu Şahıs Uyuşturucuyla Yakalandı
Operasyon ve Gözaltı
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, aranması bulunan yabancı uyruklu bir şahıs yakalandı.
Şahsın üzerinde yapılan aramada muhtelif miktarda sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Olayın ardından şahıs gözaltına alındı.
Emniyet yetkilileri, "Uygulama ve faaliyetlerimiz, kamu düzeninin korunması ve huzurun devamlılığı için titizlikle yürütülmeye devam edecektir" ifadelerine yer verdi.
