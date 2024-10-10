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Adana Deprem Davasında 4 Sanığın Yargılaması Devam Ediyor

Sinem Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili davada 4 sanığın duruşması yapıldı, bilirkişi raporu beklenecek.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 17:39
Adana Deprem Davasında 4 Sanığın Yargılaması Devam Ediyor

Adana Sinem Apartmanı Davasında Gelişmeler

Adana'da yer alan Sinem Apartmanı'nın 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem sonucu yıkılmasıyla ilgili devam eden dava kapsamındaki duruşma, Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Sanıklar Duruşmaya Katılmadı

Duruşmaya, tutuksuz sanıklar olan müteahhitler Ekrem Naci Sönmez, Hüseyin Zati Yıldırım, ortağı avukat Ömer Faruk Gerger ve teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Belma Çıngıloğlu katılmadı.

İddialar ve Beklentiler

Müşteki avukatları, binanın inşaatında kusur bulunduğunu belirterek sanıklardan şikayetçi olduklarının altını çizdiler. Bunun üzerine, cumhuriyet savcısı, İstanbul Teknik Üniversitesinden gelecek bilirkişi raporunun ve henüz gelmeyen müzekkere cevaplarının beklenilmesini talep etti.

Duruşma Ertelenmişti

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına ve beklenen bilirkişi raporunun sonuçlarına göre duruşmayı erteledi.

Ölü Sayısı ve Ceza Talepleri

Buna ek olarak, Adana'da gerçekleşen depremde yıkılan Sinem Apartmanı'nda toplamda 11 kişi hayatını kaybetmişti. Müteahhitler Sönmez ve Yıldırım ile avukat Gerger ve mühendis Çıngıloğlu hakkında, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası talep edildi.

Sanıklar Sönmez, Yıldırım ve Gerger, 15 Şubat 2023'te tutuklanmış, ancak Gerger 29 Mart 2023'te tahliye edilmiş, Sönmez ve Yıldırım ise ara celsede yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.

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