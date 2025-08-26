Adana Feke'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Havadan ve karadan müdahaleyle yangın söndürüldü

Adana'nın Feke ilçesinde, Güzpınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 55 personel, 3 söndürme helikopteri, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve iş makineleri sevk edildi.

Ekiplerin hava ve kara müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.