Adana Havalimanı'nda TEKNOFEST Hazırlıkları İncelendi

Vali Yavuz Selim Köşger'den TEKNOFEST Açıklamaları

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 2-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye'nin önde gelen teknoloji etkinliği Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) hazırlıklarını inceledi.

Hazırlıklar Hızla Devam Ediyor

Köşger, Adana Havalimanı'nda yapılan incelemenin ardından yetkililerden detaylı bilgi aldı. Vali, etkinliğin 48 bin metrekarelik kapalı alanda gerçekleştirileceğini ve hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

TEKNOFEST'in Geleceği

Köşger, "Adana'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST'in, dünyada iddialı bir konuma sahip olacağına inanıyorum. Bu yıl 1 milyon 600 binden fazla takım yarışmaya katıldı. Adana'dan ise 128 binden fazla başvuru aldık," dedi. Ayrıca, etkinlikte yer alacak 'Şampiyonlar Ligi'nin ilk kez düzenleneceğine dikkat çekti.

Yenilikler ve İlkler

Köşger, "TEKNOFEST'te daha önce yapılmamış birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Örneğin, Çanakkale Dijital Müzesi kurulacak ve gençler, Çanakkale Savaşları'nın simülasyonunu deneyimleyebilecekler," ifadelerini kullandı.

Toplum İçin Önemli Bir Organizasyon

Vali Köşger, Adana'daki tüm kurumların işbirliği içinde etkinliğin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için çaba sarf ettiğini belirterek, "Adana'da Türkiye'deki TEKNOFEST'lerin en iyisini yapacağımıza inanıyorum. Tüm vatandaşlarımızı etkinliğe davet ediyorum," şeklinde konuştu.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger (sol1), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) düzenleneceği Adana Havalimanındaki hazırlıkları inceledi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger (sol1), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) düzenleneceği Adana Havalimanındaki hazırlıkları inceledi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger (sol1), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) düzenleneceği Adana Havalimanındaki hazırlıkları inceledi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger (sol1), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) düzenleneceği Adana Havalimanındaki hazırlıkları inceledi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger (sol1), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) düzenleneceği Adana Havalimanındaki hazırlıkları inceledi.