Adana İmamoğlu'da Orman Yangını — 182 Personel ve 2 Uçakla Müdahale

Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki Üçtepe Mahallesi ormanında çıkan yangına 182 personel, 2 uçak, 6 helikopter ve çok sayıda araçla müdahale ediliyor. Jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 21:36
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 21:36
Adana İmamoğlu'da Orman Yangını Müdahalesi Sürüyor

Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki Üçtepe Mahallesi ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye intikal eden ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Müdahale ve Sevk Edilen Kaynaklar

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme uçağı, 6 helikopter, 23 arazöz, 11 su ikmal aracı, iş makineleri ve 182 personel sevk edildi.

Ekipler, alevlerin Elifçeler mevkisindeki yerleşim yerine yaklaşmaması için çevrede geniş çaplı önlem aldı.

Sağlık ve İnceleme

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 3 işçiye bölgedeki 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

İlk incelemede kasıtlı çıkarıldığı ihtimali üzerinde durulan yangınla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı.

