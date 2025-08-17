Adana İmamoğlu'da Orman Yangını — 182 Personel ve 2 Uçakla Müdahale

Adana İmamoğlu'da Orman Yangını Müdahalesi Sürüyor
Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki Üçtepe Mahallesi ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye intikal eden ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Müdahale ve Sevk Edilen Kaynaklar
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme uçağı, 6 helikopter, 23 arazöz, 11 su ikmal aracı, iş makineleri ve 182 personel sevk edildi.
Ekipler, alevlerin Elifçeler mevkisindeki yerleşim yerine yaklaşmaması için çevrede geniş çaplı önlem aldı.
Sağlık ve İnceleme
Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 3 işçiye bölgedeki 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
İlk incelemede kasıtlı çıkarıldığı ihtimali üzerinde durulan yangınla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı.