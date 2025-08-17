Adana İmamoğlu'da Orman Yangını — 182 Personel ve 2 Uçakla Müdahale

Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki Üçtepe Mahallesi ormanında çıkan yangına 182 personel, 2 uçak, 6 helikopter ve çok sayıda araçla müdahale ediliyor. Jandarma inceleme başlattı.