Adana İmamoğlu'nda kamyon 3 otomobile çarptı — 3 yaralı

Adana İmamoğlu'da kamyonun 3 otomobile çarpması sonucu Mehmet K, Sami K. ve İbrahim Y. yaralandı; sürücü K.K. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 15:36
Adana İmamoğlu'nda kamyon 3 otomobile çarptı: 3 kişi yaralandı

Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri müdahale etti

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, K.K. yönetimindeki kamyonun trafik ışıklarında bekleyen üç otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kazazedeler, otomobillerde bulunan Mehmet K, Sami K. ve İbrahim Y. olarak belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar, ambulanslarla İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü K.K. gözaltına alındı.

