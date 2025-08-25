Adana Kozan'da Balkondan Av Tüfeğiyle Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

Adana Kozan'da balkondan av tüfeğiyle rastgele ateş açan şüpheli yakalandı

Olayın detayları

Adana'nın Kozan ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin balkonundan çevreye rastgele av tüfeğiyle ateş açan şüpheli O.K., polis ekiplerinin müdahalesi sonrası kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. O.K., kendisine müdahale eden ekiplere de ateş açtıktan sonra evden ayrıldı.

Kovalamaca sonucu zanlı, Kilgen Çayı civarında yakalanarak gözaltına alındı.

Olay sırasında evde bulunan zanlının annesi E.K. fenalaştı. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen E.K., tedavi için Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.