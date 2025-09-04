Adana Kozan'da Çocuğa Cinsel İstismar İddiası: F.D. Tutuklandı
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine başlatılan soruşturma sonucu
Adana'nın Kozan ilçesinde, Akdam Mahallesi Kösrelik mevkisinde bir çocuğun maruz kaldığını söylediği cinsel istismar iddiası üzerine jandarma harekete geçti.
Olay, mağdur çocuğun durumu mahalle sakinlerine anlatması üzerine öğrenildi ve yapılan ihbar üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucu gözaltına alınan şüpheli F.D. (69), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
