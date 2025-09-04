DOLAR
Adana Kozan'da Çocuğa Cinsel İstismar İddiası: F.D. Tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde çocuğa cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan F.D. (69), jandarmadaki soruşturmanın ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 14:56
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine başlatılan soruşturma sonucu

Adana'nın Kozan ilçesinde, Akdam Mahallesi Kösrelik mevkisinde bir çocuğun maruz kaldığını söylediği cinsel istismar iddiası üzerine jandarma harekete geçti.

Olay, mağdur çocuğun durumu mahalle sakinlerine anlatması üzerine öğrenildi ve yapılan ihbar üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu gözaltına alınan şüpheli F.D. (69), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

