Adana Kozan'da Tutuklu Çiftin Evinde Yangın: Savruk Yaylası'nda Kundaklama İddiası
Olayın Detayları
Adana'nın Kozan ilçesinde, Savruk Yaylası'nda bulunan 2 katlı müstakil bir evde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın, evin sahipliğini yapan ve kiracılarını darbederek öldürmekle suçlanan çiftle ilişkilendirildi.
29 Ağustos'ta Savruk Yaylası'nda Hüseyin Başak'ın sopayla darbedilerek öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Y.R. ve eşi N.R.'ye ait olduğu belirtilen evde yangın meydana geldi.
İhbar üzerine adrese yönlendirilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangının kundaklama sonucu çıktığı öne sürüldü ve olayda ikamette önemli hasar oluştu.
Alt katta oturan kiracıları Hüseyin Başak'ı kavga sırasında sopayla darbederek öldürdükleri gerekçesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alınan Y.R. ve eşi N.R. daha önce tutuklanmıştı.
Adana'nın Kozan ilçesinde kiracılarını darbederek öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan çiftin evi, yangın nedeniyle hasar gördü.