DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.461.778,38 0,06%

Adana Kozan'da Tutuklu Çiftin Evinde Yangın: Savruk Yaylası'nda Kundaklama İddiası

Adana'nın Kozan ilçesinde, kiracılarını darbederek öldürmekle suçlanan çiftin Savruk Yaylası'ndaki evinde gece çıkan yangın hasara yol açtı; kundaklama şüphesi araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 12:00
Adana Kozan'da Tutuklu Çiftin Evinde Yangın: Savruk Yaylası'nda Kundaklama İddiası

Adana Kozan'da Tutuklu Çiftin Evinde Yangın: Savruk Yaylası'nda Kundaklama İddiası

Olayın Detayları

Adana'nın Kozan ilçesinde, Savruk Yaylası'nda bulunan 2 katlı müstakil bir evde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın, evin sahipliğini yapan ve kiracılarını darbederek öldürmekle suçlanan çiftle ilişkilendirildi.

29 Ağustos'ta Savruk Yaylası'nda Hüseyin Başak'ın sopayla darbedilerek öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Y.R. ve eşi N.R.'ye ait olduğu belirtilen evde yangın meydana geldi.

İhbar üzerine adrese yönlendirilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangının kundaklama sonucu çıktığı öne sürüldü ve olayda ikamette önemli hasar oluştu.

Alt katta oturan kiracıları Hüseyin Başak'ı kavga sırasında sopayla darbederek öldürdükleri gerekçesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alınan Y.R. ve eşi N.R. daha önce tutuklanmıştı.

Adana'nın Kozan ilçesinde kiracılarını darbederek öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan çiftin evi...

Adana'nın Kozan ilçesinde kiracılarını darbederek öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan çiftin evi, yangın nedeniyle hasar gördü.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Zafer Kupası Yelken Yarışları Devam Ediyor
2
Erdoğan ile Şi Anlaştı: Türkiye-Çin İşbirliğinde Düzenli İstişare Kararı
3
Hakkari'de Trafik Kazasında Aynı Aileden 5 Kişi Toprağa Verildi
4
JAFI Başkanı Doron Almog, gözaltı korkusuyla Güney Afrika seyahatini iptal etti
5
Beşiktaş'ta çöpte yanıkları ve kesikleri olan yeni doğan bebek cesedi bulundu
6
Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması
7
Pencap'ta Tarihin En Büyük Sel Felaketi: 2 Milyon Kişi Etkilendi

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta