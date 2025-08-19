Adana Kozan'da Uçurum Faciası: Otomobilde 5 Kişi Öldü

Adana Kozan'da uçuruma yuvarlanan otomobilde 5 kişi yaşamını yitirdi

Kaza ve kurtarma çalışmaları

Adana'nın Kozan ilçesi Marankeçili mevkisinde, Engin Eldaş'ın kullandığı 38 D 0066 plakalı otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1'i çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

Kazada ölenlerin isimleri: Engin Eldaş, Fatma Eldaş, Selvihan Balta, Duygu Yılmaz ve Defne Yılmaz (4).

Ekiplerin müdahalesi

Olay yerinden cenazelerin çıkarılması için 112 Acil Sağlık, AFAD, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından yürütülen çalışmalar tamamlandı. Ekipler, 70 metrelik uçurumta yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu cenazeleri çıkardı.

Cenazeler, Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.