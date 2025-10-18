Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı

Adana merkezli üç ilde yürütülen geniş çaplı operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 18'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon ve yakalama süreci

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynattıkları ve suç gelirlerini akladıkları değerlendirilen bir grubu 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu takibe aldı. Takip sonrası, 14 Ekim tarihinde Adana, Mersin ve İstanbul adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden biri 15 yaşında olmak üzere tüm zanlılar yakalandı. Ekipler, adreslerde yaptığı aramalarda 50 gram esrar, 20 uyuşturucu etkili hap ele geçirirken çok sayıda dijital materyale de el koydu.

Şebeke faaliyetleri ve mali boyutu

Soruşturmada, şebekenin 5 internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve günlük işlem hacminin yaklaşık 5 milyon lira olduğu tespit edildi. Ayrıca örgüt üyelerinin yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiği, suç gelirlerini kripto varlıklara dönüştürüp yurt dışına transfer ettiği ve yeniden yurt içi hesaplara aktararak akladığı ileri sürüldü.

Adli süreç

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 1'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 29'u adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 30 zanlıdan 18'i tutuklandı.