DOLAR
35,36 0%
EURO
36,63 0,14%
ALTIN
2.983,51 -0,3%
BITCOIN
3.308.201,26 0,04%

Adana'nın 2025 Yılı İlk Bebeği 'Umut' Dünyaya Geldi

Adana'da 2025'in ilk bebeği, saat 00:00'da doğarak 'Umut' ismiyle hayata merhaba dedi.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 00:23
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 00:32
Adana'nın 2025 Yılı İlk Bebeği 'Umut' Dünyaya Geldi

Adana'da 2025 Yılı İlk Bebeği 'Umut'

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2025'in ilk bebeğine ev sahipliği yaptı. Bedia (38) ve Karaman Kayalar (40) çiftinin saat 00:00'da dünyaya gelen erkek bebekleri, 'Umut' ismiyle adlandırıldı.

Anne Bedia Kayalar, gazetecilere yaptığı açıklamada bebeğini kucağına almanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını belirtti. Dördüncü bebeğini dünyaya getiren Kayalar, doğumun sürpriz olduğunu ve bu anı beklemediklerini dile getirdi.

Uzman Doktorun Açıklamaları

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Erdoğan Koca, yılın ilk bebeğinin ailesine ve ülkeye hayırlı olması dileklerinde bulundu. Koca, "Tebrik ediyoruz aileyi. Başarı ve mutlu dolu bir hayat diliyoruz," diyerek mutluluklarını paylaştı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2025'in ilk bebeği dünyaya geldi. Bedia (38) ve...

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2025'in ilk bebeği dünyaya geldi. Bedia (38) ve Karaman Kayalar (40) çiftinin saat 00.00'da doğan erkek bebeklerine, "Umut" ismi verildi. Anne Bedia Kayalar, gazetecilere, açıklamalarda bulundu.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2025'in ilk bebeği dünyaya geldi. Bedia (38) ve...

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2025'in ilk bebeği dünyaya geldi. Bedia (38) ve Karaman Kayalar (40) çiftinin saat 00.00'da doğan erkek bebeklerine, "Umut" ismi verildi. Anne Bedia Kayalar, gazetecilere, açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
2
2025-2027 Dönemi Bitkisel Üretim Destekleme Modeli Açıklandı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 İcraatlarını 239 Infografikle Duyurdu
4
Van'da İşten Çıkarılan Çalışanlar Yeni Yılı Eylemle Karşıladı
5
İsrail, 2024'te 198 Filistinlinin Cenazesini Alıkoydu
6
Adana'nın 2025 Yılı İlk Bebeği 'Umut' Dünyaya Geldi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Hizmetlerini Değerlendirdi

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler