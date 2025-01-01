Adana'nın 2025 Yılı İlk Bebeği 'Umut' Dünyaya Geldi

Adana'da 2025 Yılı İlk Bebeği 'Umut'

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2025'in ilk bebeğine ev sahipliği yaptı. Bedia (38) ve Karaman Kayalar (40) çiftinin saat 00:00'da dünyaya gelen erkek bebekleri, 'Umut' ismiyle adlandırıldı.

Anne Bedia Kayalar, gazetecilere yaptığı açıklamada bebeğini kucağına almanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını belirtti. Dördüncü bebeğini dünyaya getiren Kayalar, doğumun sürpriz olduğunu ve bu anı beklemediklerini dile getirdi.

Uzman Doktorun Açıklamaları

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Erdoğan Koca, yılın ilk bebeğinin ailesine ve ülkeye hayırlı olması dileklerinde bulundu. Koca, "Tebrik ediyoruz aileyi. Başarı ve mutlu dolu bir hayat diliyoruz," diyerek mutluluklarını paylaştı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2025'in ilk bebeği dünyaya geldi. Bedia (38) ve Karaman Kayalar (40) çiftinin saat 00.00'da doğan erkek bebeklerine, "Umut" ismi verildi. Anne Bedia Kayalar, gazetecilere, açıklamalarda bulundu.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2025'in ilk bebeği dünyaya geldi. Bedia (38) ve Karaman Kayalar (40) çiftinin saat 00.00'da doğan erkek bebeklerine, "Umut" ismi verildi. Anne Bedia Kayalar, gazetecilere, açıklamalarda bulundu.