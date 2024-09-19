Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Türkiye'nin Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş illerine yönelik önemli bir uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerine kadar sürecek olan sağanak yağışların, özellikle Adana'nın kuzey ve doğusunda, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yetkililer, bu süreçte sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi tehlikelere karşı halkı uyararak, yağış esnasında meydana gelebilecek güçlü rüzgar ve yerel doluya karşı tedbirli olunmasını istedi. Ulaşımda da aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Bu şartlar altında, vatandaşların meydana gelebilecek olumsuz durumlar için hazırlıklı olmaları büyük önem arz ediyor.