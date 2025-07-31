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Adana-Pozantı Otoyolu'nda Devrilen Tırda Yangın

Adana-Pozantı Otoyolu'nda devrilen tırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Tır sürücüsünün sağlık durumu ise iyi.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 19:29
Adana-Pozantı Otoyolu'nda Devrilen Tırda Yangın

Adana-Pozantı Otoyolu'nda Tır Yangını Paniğe Neden Oldu

Adana-Pozantı Otoyolu'nda meydana gelen bir kaza, bölgedeki sürücüleri endişelendirdi. Mersin'in Tarsus ilçesi Damlama mevkisinde, Y.A. idaresindeki 38 AGV 644 plakalı tır, refüje çarparak devrildi ve dorsesinde bulunan elyaf yüküyle birlikte alev aldı.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Yangın haberinin alınmasının ardından bölgeye hemen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak, kaza sonucu tır kullanılamaz hale geldi.

Yol Kapanmıştı, Yeniden Ulaşıma Açıldı

Yangın nedeniyle bir süreliğine kapanan Adana-Pozantı Otoyolu, ekiplerin çalışmaları sonucunda yeniden ulaşıma açıldı. Tır sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi, bu da olayın daha da kötüleşmesini önledi.

Adana-Pozantı Otoyolu'nda devrilen tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında...

Adana-Pozantı Otoyolu'nda devrilen tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

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