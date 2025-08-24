DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.672.427,07 0,7%

Adana Saimbeyli'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 2 Kişi Öldü

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Bayraklı Tepe'de otomobilin 60 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 16:39
Adana Saimbeyli'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 2 Kişi Öldü

Adana Saimbeyli'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 2 Kişi Öldü

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Bayraklı Tepe mevkiinde bir otomobilin yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay Yeri ve Müdahale

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen araç için gelen ihbar üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesi sonucu araçtaki Cumali D. ve Mehmet Akif Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaşamını...

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaşamını...

İLGİLİ HABERLER

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Demre Açıklarında Yelkenlide Yaralanan Moldovalı Turiste Sahil Güvenlik Müdahalesi
2
Suriye'de 30 Milyon Dolarlık Sağlık Projesi: Sağlık Bakanlığı ve Alameen İşbirliği
3
Sudan'da 14 Milyon Yerinden Edildi: Şam Maslahatgüzarı Hasan HDK'yi Suçladı
4
Erbakan: Bugün Türkiye'de 14 milyon işsiz — Yeniden Refah Isparta Kongresi
5
Bahçeli Talimatıyla Hacıbektaş Cemevi İçin 'Canların Türküsü' Bestelendi
6
Adana Saimbeyli'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 2 Kişi Öldü
7
İspanya'da Orman Yangınları 407 Bin Hektarı Aştı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı