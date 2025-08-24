Adana Saimbeyli'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 2 Kişi Öldü

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Bayraklı Tepe mevkiinde bir otomobilin yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay Yeri ve Müdahale

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen araç için gelen ihbar üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesi sonucu araçtaki Cumali D. ve Mehmet Akif Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.