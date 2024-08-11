Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın Ekipman Taşınması Başarıyla Gerçekleştirildi

Adana'dan Çukurova'ya Hızlı Taşıma Operasyonu

TGS Yer Hizmetleri AŞ, Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndaki 250'nin üzerindeki yer hizmet ekipmanını, 4 saat içinde başarılı bir şekilde Çukurova Uluslararası Havalimanı'na taşıyarak, havalimanını ilk uçuşa hazırladı.

Taşıma Süreci ve Detaylar

Yapılan açıklamaya göre, Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan taşınan ekipmanların transferi, planlanan zamanın 8 saat öncesinde gerçekleştirildi. Yolcu uçuşlarına kapalı olan Adana Havalimanı'ndaki taşınma işlemleri, kesintisiz bir şekilde sürdürülerek, konteyner ve tırlar aracılığıyla toplanan tüm ekipmanlar, 36 kilometrelik mesafede yer alan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na, toplamda 80 tırla sorunsuzca transfer edildi.

Operasyonun Başarıyla Tamamlanması

Bu büyük proje kapsamında, yüklenici firmadan 275 personel görev aldı. Taşınan ekipmanın toplam ağırlığı 534 bin 250 kilogramı bulurken, 2247 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Taşımada kullanılan ekipman peş peşe sıralandığında, toplamda 1121 metre uzunluğa ulaşmaktadır.

Başlangıçta 12 saatte tamamlanması öngörülen taşıma operasyonu, büyük bir başarı ile 4 saat içerisinde tamamlanarak, Çukurova Uluslararası Havalimanı'na yapılacak ilk uçuş için hazırlıklar tamamlandı.

TGS Yer Hizmetleri AŞ, taşınma sürecinde emeği geçen tüm birimlere teşekkürlerini iletirken, yeni havalimanının havacılık sektörüne hayırlı olmasını diledi.