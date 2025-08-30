DOLAR
Adana Sarıçam'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana Sarıçam'da Çarkıpare Mahallesi'nde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 14:06
Adana Sarıçam'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana Sarıçam'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü

Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Çarkıpare Mahallesi'nde ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 20 personel ile 3 arazöz, söndürme helikopteri ve su ikmal aracı sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle...

Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

