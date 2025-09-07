DOLAR
Adana Sarıçam'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Turunçlu Mahallesi'nde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve havadan-karadan müdahaleyle kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 21:34
Havadan ve karadan hızlı müdahale

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, Turunçlu Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile söndürme helikopteri ve uçak sevk edildi; karadan da müdahale ekipleri görevlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan koordineli müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

