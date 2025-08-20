Adana Seyhan'da Biriken Çöpler Kötü Kokuya Neden Oluyor

Pınar ve Gürselpaşa sokaklarında atık yığınları tepkilere yol açtı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bazı sokaklarda biriken çöp yığınları vatandaşların tepkisini çekiyor. Pınar ve Gürselpaşa mahallelerindeki bazı sokaklarda toplanmayan çöpler, yol ve kaldırımlara taştı.

İlçede 35 dereceyi bulan sıcaklığın etkisiyle atıklardan etrafa kötü koku yayıldı.

Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik, AA muhabirine, konteynerlerin kenarına bırakılan çöplerin belediye ekiplerince zamanında toplanmadığını söyledi.

Mağdur olduklarını dile getiren Çelik, "Çöp, moloz ve evsel atıklar kokana kadar kaldırılmıyor, zamanında alınmıyor. Biz bunu hak etmiyoruz" dedi.

Çelik, şunları ekledi: "Her yer çöp içinde. Halkımız mağdur, çöplerin içinde kaldık. Biz, evsel atıkların, çöplerin, molozların zamanında alınmasını ve sokakların süpürülmesini istiyoruz."

Mahallede 16 yıldır görev yaptığını belirten Çelik, "Daha önce hiç bu kadar kirli mahalle görmedik. Burada sağlığı tehdit eden çevre kirliliği var." ifadelerini kullandı.

Vatandaş Uğur Ayaz ise çöp yığınlarının uzun süredir biriktiğini ve çevrenin ilaçlanmadığını belirterek şunları söyledi:

"Çöp birikintisi, çöp kokusu ve konteynerlerin ağzının açık kalması gibi sorunlar yaşıyoruz. Şikayet edersek birkaç gün sonra alıyorlar, yoksa öylece kalıyor. Bazen çöpleri bir hafta almadıkları bile oluyor. Çöp yığınlarının olmamasını istiyoruz. Evlerimizde böcek çıkmaya başladı."

