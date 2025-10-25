Adana Seyhan'da İş Yerine El Yapımı Patlayıcı Saldırısı

Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir giyim mağazasına el yapımı patlayıcı atıldı; can kaybı, yaralanma ve maddi hasar bildirilmedi, polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 03:01
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 03:01
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bulunan bir iş yerine el yapımı patlayıcı atılması sonucu bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Olayın Detayları

Fevzipaşa Mahallesi'ndeki giyim satışı yapılan iş yerinde patlama sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, patlamanın kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce atılan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiği tespit edildi. Patlayıcının parça tesirli olduğu değerlendirildi.

Olayda can kaybı, yaralanma ve maddi hasar olmadığı bildirildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yürütürken, polis ekipleri sokak girişlerinde güvenlik önlemi aldı.

Emniyet birimleri, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak amacıyla soruşturma ve delil toplama çalışmalarına devam ediyor.

