Adana Sucuzade'de Esnaf ASKİ'ye Tepkili: Kanalizasyon Bir Yıldır Tıkalı

Adana Sucuzade Mahallesi'nde kanalizasyon bir yıldır tıkanık; esnaf ASKİ'ye defalarca başvurdu ancak çözüm gelmedi, sağlık ve iş kaybı endişesi var.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:37
Adana Sucuzade'de Esnaf ASKİ'ye Tepkili: Kanalizasyon Bir Yıldır Tıkalı

Adana Sucuzade'de Esnaf ASKİ'ye Tepkili: Kanalizasyon Bir Yıldır Tıkalı

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesinde uzun süredir çözülemeyen kanalizasyon sorunu esnafı ve mahalle sakinlerini bezdirdi. Sürekli tıkanan giderler etrafa kötü koku ve sinek yayarken, biriken pis sular sağlık açısından tehdit oluşturuyor ve esnafın iş yapmasını engelliyor.

Mahalleliler, yaşanan sorunu çözmesi için defalarca Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ)'ye başvurduklarını ancak kalıcı bir müdahale yapılmadığını belirtiyor. Esnaf, kanalizasyonun düzenli temizlenmediğini, kötü kokunun müşterileri ve mahalle sakinlerini rahatsız ettiğini vurguluyor ve yetkililerden acil müdahale talep ediyor.

Esnafın tepkisi

'Esnaf olarak bu şekilde devam ederse dükkanı kapatıp gideceğiz'

Esnaf Nejdet Güğer, yaşananları şu sözlerle özetledi: 'Geçen sene ASKİ’ye gittim ve arıza kaydı oluşturdum. 'Geleceğiz' dediler. Sokaktaki bütün giderler tıkalı durumda. Bir yıldan bu yana burası bu şekilde kaldı. Bir defa küçük bir araç geldi, sokağın başından içeri dahi girmedi. Büyük aracın gelmesi gerekiyor dediler. Altyapı çökmüş, yapacağız dediler ama bir yıl geçti, ilgilenen yok. Artık yapamıyoruz. Esnaf olarak bu şekilde devam ederse dükkanı kapatıp gideceğiz.'

Mahalle sakininden şikayet

Esnaf Selahattin Güğer de benzer şikayetleri dile getirdi: 'Kaç senedir başvuru yapıyoruz. Altyapının çöktüğünü söylüyorlar. Defalarca bilgi vermemize rağmen kimse gelmedi. Bizi arayıp ulaşamadıklarını söylüyorlar ancak bizi arayan kimse olmadı. Burası bizim depomuz ama içeri giremiyoruz. Burası adeta terk edilmiş durumda. Belediye hiçbir şekilde ilgilenmiyor.'

Mahalle sakinleri ve esnaf, ASKİ'nin soruna kalıcı bir çözüm getirmesini, altyapı onarımı ve düzenli temizlik yapılmasını istiyor. Yetkililerin hızlı bir müdahale ile hem sağlık riskini hem de esnafın mağduriyetini gidermesi talep ediliyor.

