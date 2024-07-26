Adana Twins, PSMLoves2Dance Etkinliğinde Sahne Alacak

Alman İkili Adana Twins, Zorlu PSM'de Performans Sergiliyor

Özel etkinlik serisi PSMLoves2Dance, 12 Ekim'de Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşecek. Alman dansçı ikilisi Adana Twins, etkinlikte performans sergileyerek müzikseverlerle buluşacak.

Uluslararası Başarılar

Zorlu PSM tarafından yapılan açıklamaya göre, Adana Twins 2012 yılında global müzik sahnesinde büyük bir çıkış yakalayarak, İspanya, İngiltere ve Almanya'daki birçok uluslararası festivalde ve büyük kulüplerde sahne aldı.

Etkinlikteki Diğer Sanatçılar

Adana Twins'in yanı sıra, programa Afriqua, Kilimanjaro ve Türkiye'nin elektronik müzik sahnesinin öncülerinden Murat Uncuoğlu da katılarak performans sergileyecek.

Bu etkinlik, müzikseverler için kaçırılmayacak bir deneyim sunacak!

"PSMLoves2Dance" konser serisinde Alman ikili Adana Twins, 12 Ekim'de Zorlu Peformans Sanatları Merkezi'nde (PSM) Turkcell Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.