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Adana Twins, PSMLoves2Dance Etkinliğinde Sahne Alacak

Alman dansçı ikilisi Adana Twins, 12 Ekim'de Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 11:01
Adana Twins, PSMLoves2Dance Etkinliğinde Sahne Alacak

Alman İkili Adana Twins, Zorlu PSM'de Performans Sergiliyor

Özel etkinlik serisi PSMLoves2Dance, 12 Ekim'de Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşecek. Alman dansçı ikilisi Adana Twins, etkinlikte performans sergileyerek müzikseverlerle buluşacak.

Uluslararası Başarılar

Zorlu PSM tarafından yapılan açıklamaya göre, Adana Twins 2012 yılında global müzik sahnesinde büyük bir çıkış yakalayarak, İspanya, İngiltere ve Almanya'daki birçok uluslararası festivalde ve büyük kulüplerde sahne aldı.

Etkinlikteki Diğer Sanatçılar

Adana Twins'in yanı sıra, programa Afriqua, Kilimanjaro ve Türkiye'nin elektronik müzik sahnesinin öncülerinden Murat Uncuoğlu da katılarak performans sergileyecek.

Bu etkinlik, müzikseverler için kaçırılmayacak bir deneyim sunacak!

"PSMLoves2Dance" konser serisinde Alman ikili Adana Twins, 12 Ekim'de Zorlu Peformans Sanatları...

"PSMLoves2Dance" konser serisinde Alman ikili Adana Twins, 12 Ekim'de Zorlu Peformans Sanatları Merkezi'nde (PSM) Turkcell Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

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