Adana Valisi Köşger, Filistinli Ailelere Destek Ziyareti Gerçekleştirdi

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger,

Gazze'den tedavi amacıyla kentte bulunan Filistinli hastaların ailelerini ziyaret etti. Vali Köşger, eşi Fatma Köşger ile birlikte, Filistinli ailelerin geçici olarak konakladığı konteyner kentte bir araya geldi.

Ailelere geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Köşger, tedavi gören Filistinlilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Köşger, Gazze'deki trajedinin sadece bir coğrafyanın acısı değil, insanlığın ortak acısı olduğunu vurguladı.

"Gazze'den yükselen feryatlar, insanlık onurunun nasıl ayaklar altına alındığını gösteriyor," diyen Vali Köşger, sözlerine şöyle devam etti: "Sivillerin, kadınların ve çocukların en temel yaşam haklarından mahrum bırakıldığı bu duruma sessiz kalmak, vicdani körlüğün bir göstergesi olur. Biz bu topraklarda mazlumların yanında olmayı, mağdurlara destek sunmayı medeniyetimizin bir gereği olarak görüyoruz. Anadolu'nun yüzyıllardır süre gelen yardımlaşma kültürü, burada, kadim şehrimizde de yaşam buluyor."

Türkiye'nin tarihi boyunca olduğu gibi günümüzde de zalimin karşısında mazlumun yanında durduğunu belirten Vali Köşger, "Sizler bizim misafirimiz değil, kardeşimizsiniz. Dualarımız Gazze'de yaşam mücadelesi veren her birey içindir. Biz buradayız, yanınızdayız ve asla yalnız değilsiniz. Umudunuzu yitirmeyin, çünkü umut, zalimin en çok korktuğu şeydir," ifadelerini kullandı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger (sağ 2), Gazze'den tedavi amacıyla kente getirilen Filistinlilerin aileleriyle bir araya geldi. Köşger, eşi Fatma Köşger (ortada) ile tedavi gören Filistinlilerin ailelerini geçici olarak konakladıkları konteyner kentte ziyaret etti.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger (sağ 2), Gazze'den tedavi amacıyla kente getirilen Filistinlilerin aileleriyle bir araya geldi. Köşger, eşi Fatma Köşger (ortada) ile tedavi gören Filistinlilerin ailelerini geçici olarak konakladıkları konteyner kentte ziyaret etti.