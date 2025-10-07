Adana ve Hatay'da Küresel Sumud Filosu'na Saldırı Protestosu

Adana ve Hatay'da, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısı tepkiyle karşılandı. Etkinlikler, Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde gerçekleştirildi.

Adana'daki Etkinlik

Adana'da katılımcılar 5 Ocak Meydanı'nda bir araya geldi. Topluluk tekbir getirip İsrail aleyhine sloganlar attı, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı; ardından ilahiler okunup dualar edildi.

Grup adına açıklama yapan HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Gazze'nin tüm dünya Müslümanlarının ortak davası haline geldiğini vurguladı. Dinç, Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistlerle yaşadığı anıları paylaşarak, 'Gazze vicdan ehli, merhametini kaybetmemiş insanlığın ittifakını kurdu. Bugün dünyada Allah'ı tanımayanların bile Gazze için çırpındığını görüyoruz. Dünyanın 54 ülkesinden farklı renk, din ve etnik gruplardan insanlar bir araya geldi. Bu, küresel ölçekte eşi benzeri görülmemiş bir dayanışmadır.' ifadelerini kullandı.

Dinç, aktivistlerin dünyanın farklı yerlerinden Gazze'ye destek olmak için bir araya geldiklerini belirterek, 'Aktivistler buradan ayrıldıktan sonra siyonist soykırımcıların iç yüzünü anlatacaklar. Artık Müslüman halklara atılan iftiraların gerçek olmadığını bizzat gördüler. Gazze sadece Müslümanlara değil, tüm dünyaya fayda sağlıyor. Gazze'den yükselen nur, dünyayı aydınlatıyor.' diye konuştu.

Hatay'daki Tepkiler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Savaş Mahallesi'nde bir araya gelen katılımcılar da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı protesto etti. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, saldırılara tepki gösterip Gazzeliler için dua etti.

Ayrıca Dörtyol ilçesinde, Çaylı Caddesi'nde toplanan katılımcılar da aynı saldırıya tepki gösterdi ve dayanışma mesajları paylaştı.

Her iki şehirdeki eylemler, İsrail'in saldırılarına karşı ortak tepki ve Gazze için ulusal ve uluslararası dayanışmanın vurgulandığı anlara sahne oldu.

