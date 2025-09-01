Adana ve Mersin'de Uyum Eğitimi Başladı — Okul Öncesi ve 1. Sınıflar Ders Başı

Adana ve Mersin'de uyum eğitimi başladı

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimleri Adana ve Mersin'de başladı. Program, öğrencilerin okula adaptasyonunu desteklemeyi ve sosyal ilişki kurmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Adana'da sabah heyecanı

Adana'da öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan uyum eğitimi için aileleriyle sabah saatlerinde okullarının yolunu tuttu. Öğretmenlerin karşıladığı öğrenciler sınıflarına alındı ve yeni arkadaşlarıyla tanıştı.

Kentte, 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesinde 24.483 ve ilkokul 1'inci sınıfta 46.760 öğrencinin eğitim göreceği bildirildi.

Mersin'de ilk ders zili çaldı

Mersin'de de minik öğrenciler için başlatılan uyum eğitiminde ilk ders zili çaldı. Velileriyle Yenişehir İlkokulu'na giden öğrenciler okulu ve sınıflarını gezdi.

Öğretmen ve arkadaşlarıyla ilk kez bir araya gelen öğrenciler heyecan yaşadı. Okul bahçesinde bekleyen aileler de çocuklarının sevincine ortak oldu.

