Adana Yüreğir'de Tabancayla Vurulan Muhammet Kaçar Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 19 Mayıs Mahallesi'nde dün gece meydana gelen silahlı saldırıda Muhammet Kaçar ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu Kaçar vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Muhammet Kaçar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan cinayet zanlısının yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.