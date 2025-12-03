Adapazarı D-020'de yolun karşısına geçen kadın otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti

Adapazarı D-020 Karakamış mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışırken çarpışma sonucu 44 yaşındaki Aygül Tok yaşamını yitirdi; sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 14:52
Kaza ve müdahale

D-020 Adapazarı-Kaynarca kara yolu Karakamış Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Aygül Tok (44)'a, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan E. Y. idaresindeki 06 YVH 37 plakalı otomobil çarptı.

Kazada Aygül Tok olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

Soruşturma ve işlemler

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tok’un cenazesi hastane morguna sevk edildi. Kazaya karışan sürücü E.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

