Adapazarı D-020'de yolun karşısına geçen kadın otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti

Adapazarı D-020'de ölümcül kaza: Yayaya çarpan otomobilin sürücüsü gözaltında
Kaza ve müdahale
D-020 Adapazarı-Kaynarca kara yolu Karakamış Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Aygül Tok (44)'a, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan E. Y. idaresindeki 06 YVH 37 plakalı otomobil çarptı.
Kazada Aygül Tok olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.
Soruşturma ve işlemler
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tok’un cenazesi hastane morguna sevk edildi. Kazaya karışan sürücü E.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
SAKARYA’NIN ADAPAZARI İLÇESİ D-020 KARA YOLUNDA YOLUN KARŞISINA GEÇEMEYE ÇALIŞAN 44 YAŞINDAKİ KADIN, OTOMOBİLİN ÇARPMASI NETİCESİNDE HAYATINI KAYBETTİ.