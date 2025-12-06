Hatay’da 77 yaşındaki koca eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Olayın gelişimi

Hatay'ın Erzin ilçesi Gökdere Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 77 yaşındaki Bekir S., 61 yaşındaki eşi Meliha S.'yi baltayla başına vurarak öldürdü.

Yakınları kadından haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Eve giden jandarma ekipleri şahsa eşiyle ilgili soru yöneltince, Bekir S. suçunu itiraf etti ve eşini evin banyosuna açtığı çukura gömdüğünü anlattı.

Adli işlemler ve soruşturma

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce gözaltına alınan Bekir S. hakkında işlem başlatıldı. Kadının cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı.

Olayda ayrıca, ölen Meliha S. ile şüphelinin ikinci evliliğini yaptığı bilgisi edinildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

