Hatay’da 77 yaşındaki koca eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Hatay'ın Erzin ilçesinde 77 yaşındaki Bekir S., baltayla öldürdüğü eşi 61 yaşındaki Meliha S.'yi evin banyosuna açtığı çukura gömdü; şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 00:27
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 00:27
Hatay’da 77 yaşındaki koca eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Hatay’da 77 yaşındaki koca eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Olayın gelişimi

Hatay'ın Erzin ilçesi Gökdere Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 77 yaşındaki Bekir S., 61 yaşındaki eşi Meliha S.'yi baltayla başına vurarak öldürdü.

Yakınları kadından haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Eve giden jandarma ekipleri şahsa eşiyle ilgili soru yöneltince, Bekir S. suçunu itiraf etti ve eşini evin banyosuna açtığı çukura gömdüğünü anlattı.

Adli işlemler ve soruşturma

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce gözaltına alınan Bekir S. hakkında işlem başlatıldı. Kadının cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı.

Olayda ayrıca, ölen Meliha S. ile şüphelinin ikinci evliliğini yaptığı bilgisi edinildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

HATAY’DA BALTAYLA ÖLDÜRDÜĞÜ 61 YAŞINDAKİ EŞİNİ EVİNİN BANYOSUNA KAZDIĞI ÇUKURA GÖMEN 77 YAŞINDAKİ...

HATAY’DA BALTAYLA ÖLDÜRDÜĞÜ 61 YAŞINDAKİ EŞİNİ EVİNİN BANYOSUNA KAZDIĞI ÇUKURA GÖMEN 77 YAŞINDAKİ ŞAHIS, SUÇUNU İTİRAF EDEREK GÖZALTINA ALINDI.

HATAY’DA BALTAYLA ÖLDÜRDÜĞÜ 61 YAŞINDAKİ EŞİNİ EVİNİN BANYOSUNA KAZDIĞI ÇUKURA GÖMEN 77 YAŞINDAKİ...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Doğalgaz Kesintisi ve Sızıntı: Yakutiye'de Ekipler Müdahale Ediyor
2
Kayseri'de Polise Çarpıp Kaçan Sürücü 1.73 Promil Çıktı: 68 bin 466 TL Ceza
3
Kayseri'de İki Otomobil Cami Bahçesine Girdi: Yaralanan Yok
4
Malatya'da Silahlı Yaralama: Yaralı Araçla Taşınıp Yol Kenarına Atıldı
5
Didim Belediyesi Teyakkuzda: Şiddetli Yağışa Anında Müdahale
6
Özdemir: Terörsüz Türkiye Devlet Projesi; Gazetecilere Yeşil Pasaport ve Konut
7
Diyarbakır'a 195 Dönümlük Doğal Yaşam Alanı: 15 Bin Hayvana Kapasite

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar