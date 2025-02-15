Tekirdağ'da Kavak Deresi neden beyaza döndü?

Tekirdağ'da Kavak Deresi'nin Rengi Beyaza Dönüştü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yer alan Kavak Deresi, son günlerde dikkat çekici bir şekilde beyaz akmaya başladı. Bu durum, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi içerisinden geçen derenin renginin aniden değişmesiyle ortaya çıktı.

Yerel Halk Durumu Bildirdi

Derenin beyaz aktığını gören vatandaşlar, hemen durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından, Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü yetkilileri bölgeye intikal ederek gerekli incelemeleri başlattı.

Numune Alımları Gerçekleştirildi

Yetkililer, derenin suyundan numune alarak konu hakkında bilimsel bir analiz yapmak için çalışmalara başladı. Bu olağanüstü durumun nedeninin belirlenmesi için detaylı bir araştırma süreci yürütülecek.

Tüm gözler şimdi, Kavak Deresi'nde yaşanan bu değişikliğin sebebine ve sağlığımız için olası etkilerine çevrildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Kavak Deresi'nin rengi beyaza büründü.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Kavak Deresi'nin rengi beyaza büründü.