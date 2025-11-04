Adapazarı’na Kadın Konuk Evi Müjdesi: Başkan Işıksu’dan Hayırsever Desteği

Adapazarı’na Kadın Konuk Evi Müjdesi

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Kasım ayı olağan meclis toplantısında yaptığı açıklamada, hayırsever desteğiyle ilçeye Kadın Konuk Evi kazandırılacağını duyurdu. Başkan Işıksu, bu hizmete bağış yaparak vesile olan inşaat firması yetkililerine teşekkür etti.

Meclis Toplantısının Detayları

Toplantı, Orhangazi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Meclis, 22 maddelik gündemle toplandı; 6 madde oy birliğiyle kabul edildi, 1 madde imar komisyonuna oy birliğiyle havale edildi, kalan 15 madde ise CHP’li meclis üyelerinin çekimserliği nedeniyle oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem Dışı Konuşmalar

AK Parti’li Meclis Üyesi Betül Kocacık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen Yüzyılın Konut Projesi'ni sosyal devlet anlayışının bir örneği olarak nitelendirdi ve kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. MHP’li Necip Nalbantoğlu ise Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümünde saygı ve rahmet dileklerini iletti, ilçedeki otopark sorunlarına ve fiyat farklılıklarına dikkat çekti.

CHP’li Üyelerin Eleştirileri

CHP’li meclis üyeleri Elif Yar, Serhat Erişir ve Mustafa Ali Kaya kürsüye gelerek eleştirilerde bulundu. Elif Yar, meclis içindeki tartışma iklimine dair rahatsızlığını dile getirirken, Serhat Erişir mahkeme tarafından iptal edilen Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin plan notu değişikliklerine ilişkin yargı sürecine değindi ve "Mahkeme kararına herkesin saygı duyması gereklidir" ifadelerini kullandı. Mustafa Ali Kaya ise belediyenin sosyal medya paylaşımlarında Atatürk’e yer verilmemesini eleştirdi.

Otopark ve Kentsel Dönüşüm Gündemi

AK Parti’li Mehmet Yılmaz, Adapazarı’nda otopark kapasitesinin arttığını belirterek SEAH karşısında inşa edilen katlı otoparkın hizmete açıldığını, ayrıca merkezde Atatürk İlköğretim Okulu yerine otopark yapılacağını ve Tığcılar Kentsel Dönüşüm Projesi ile Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında da otopark ihtiyacına yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Başkan Işıksu’nun Açıklamaları ve Yanıtlar

Başkan Işıksu, Kasım ayındaki önemli günleri anarak sözlerine başladı; 3 Kasım vurgusu ve 10 Kasım saygı ifadelerinin ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. CHP’li üyelerin eleştirilerine karşı Işıksu, mecliste söz hakkının herkes için olduğunu vurguladı: "Biz meclisimizde her zaman cevapsız soru kalmasın isteriz. Kendinizi baskı altında hissetmeyin lütfen." Erişir’in bahsettiği plan notlarının Adapazarı Belediye Meclisi’nde CHP’li üyelerin desteğiyle oy birliğiyle geçtiğini hatırlatan Işıksu, yargı kararlarına tüm tarafların saygı göstermesi gerektiğini belirtti.

Kaya’nın Atatürk vurgusuna ilişkin Başkan Işıksu, belediyenin 29 Ekim mesajını okuyarak yanıt verdi: 'Cumhuriyetimizin 102. yılında, eşsiz mirasımıza sahip çıkarak daha güçlü yarınlara yürüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şanlı Türk Ordumuza, bu toprakları bizlere vatan kılan kahraman ecdadımıza minnet ve şükranla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.'

Spor Kompleksi Kararı

Gündemin 17. maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre Tepekum Mahallesi'nde 26 dönüm arazi üzerinde 4 bin kişilik spor kompleksi, Milli Takımlar Sporcu Kamp Eğitim Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşa edilecek. Başkan Işıksu, Gençlik ve Spor Bakanı'na teşekkür ederek imar planı ve protokol sürecinin ardından projenin hayata geçirileceğini söyledi.

Kadın Konuk Evi'nin Ayrıntısı

Gündemin 21. maddesi kapsamında Başkan Işıksu, hayırseverlerin katkısıyla Adapazarı’na Kadın Konuk Evi kazandırılacağını ilan etti: "Barınma ihtiyacı olan hanımefendiler için özel bir tesisi hayata geçiriyoruz. Bağış yaparak bu hizmete vesile olan inşaat firması yetkililerine de çok teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."

Adapazarı Belediyesi’nin bir sonraki meclis toplantısı 01 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

