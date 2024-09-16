Adem Asil: Hayallerine Türkiye'den Destekle Ulaşıyor

Hayallere Giden Yol: Türkiye ve Destek

Adem Asil, Türkiye'deki destekten kuvvet alarak uluslararası başarılar elde etmeyi sürdürüyor. Mısır asıllı olan milli sporcu, Türkiye'deki imkanların kendisine sunduğu fırsatlardan çok memnun. Asil, "Gerçekleştirmek istediğim bir hayalim vardı. Türkiye'deki imkanlar ve verilen destekle her geçen gün hayalime biraz daha yaklaşıyorum," diyor.

İlk Adımlar Mısır'da Başladı

İlkokul eğitimini İskenderiye'de alan Asil, cimnastik kariyerine de burada başlamış. Mısır Milli Takımı'na girmeyi başaran sporcu, ailesini Mısır'da bırakarak Türkiye'ye gelmiş. 2021'de Konya’da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda ve 2022 Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye'deki Teşvik ve İhtiyaçlar

2017 yılında Türkiye'ye eğitim ve cimnastik için öneriler aldığını belirten Asil, bu teklifi memnuniyetle kabul etmiş. Asil, Türkiye'deki destek ve eğitim imkanlarının kendisine büyük bir avantaj sağladığını vurguluyor: "Bütün imkanlar sunulursa ve sen de çalışırsan başarılı olursun. Başarılı olmak isteyen herkesi destekliyorlar."

Gelecek Hedefleri ve Ailesi

Türk milli takımı adına pek çok madalya kazanmak hedefindeyken, olimpiyatlarda madalya kazanmayı da rüyası olarak görüyor. Ailesinin bu süreçte kendisine verdiği desteği unutmayan Asil, 7 yıl boyunca Mısır’daki ailesini ziyaret etmediğini ifade ederek, bunun zorluğundan bahsediyor.

Türk Takımında Gelecek Hayalleri

Adem Asil, Türk milli takımında kazandığı başarılar ve aldığı destek sayesinde kendini kanıtlama fırsatı bulduğunu belirtirken, gelecekte Türk takımının antrenörü olma hayalini de paylaşıyor: "Bundan gurur duyacağım. Her şey çalışmakla mümkün."