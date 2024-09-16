DOLAR
34 0%
EURO
37,84 0%
ALTIN
2.821,49 0%
BITCOIN
1.990.461,56 0%

Adem Asil: Hayallerine Türkiye'den Destekle Ulaşıyor

Mısır asıllı Türk cimnastikçi Adem Asil, Türkiye'deki destekle hayallerine bir adım daha yaklaşıyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 14:59
Adem Asil: Hayallerine Türkiye'den Destekle Ulaşıyor

Hayallere Giden Yol: Türkiye ve Destek

Adem Asil, Türkiye'deki destekten kuvvet alarak uluslararası başarılar elde etmeyi sürdürüyor. Mısır asıllı olan milli sporcu, Türkiye'deki imkanların kendisine sunduğu fırsatlardan çok memnun. Asil, "Gerçekleştirmek istediğim bir hayalim vardı. Türkiye'deki imkanlar ve verilen destekle her geçen gün hayalime biraz daha yaklaşıyorum," diyor.

İlk Adımlar Mısır'da Başladı

İlkokul eğitimini İskenderiye'de alan Asil, cimnastik kariyerine de burada başlamış. Mısır Milli Takımı'na girmeyi başaran sporcu, ailesini Mısır'da bırakarak Türkiye'ye gelmiş. 2021'de Konya’da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda ve 2022 Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye'deki Teşvik ve İhtiyaçlar

2017 yılında Türkiye'ye eğitim ve cimnastik için öneriler aldığını belirten Asil, bu teklifi memnuniyetle kabul etmiş. Asil, Türkiye'deki destek ve eğitim imkanlarının kendisine büyük bir avantaj sağladığını vurguluyor: "Bütün imkanlar sunulursa ve sen de çalışırsan başarılı olursun. Başarılı olmak isteyen herkesi destekliyorlar."

Gelecek Hedefleri ve Ailesi

Türk milli takımı adına pek çok madalya kazanmak hedefindeyken, olimpiyatlarda madalya kazanmayı da rüyası olarak görüyor. Ailesinin bu süreçte kendisine verdiği desteği unutmayan Asil, 7 yıl boyunca Mısır’daki ailesini ziyaret etmediğini ifade ederek, bunun zorluğundan bahsediyor.

Türk Takımında Gelecek Hayalleri

Adem Asil, Türk milli takımında kazandığı başarılar ve aldığı destek sayesinde kendini kanıtlama fırsatı bulduğunu belirtirken, gelecekte Türk takımının antrenörü olma hayalini de paylaşıyor: "Bundan gurur duyacağım. Her şey çalışmakla mümkün."

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de tiryakileri bayram ettirecek indirim kararı! Sigaraya dev indirim geliyor

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Soruşturmasında ŞOKE EDEN DETAY: Anne Yüksel Güran'ın Kaydedilen Görüntüsü Sosyal Medyada Gündem Oldu
2
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
3
Kerkük'teki Beşiktaş Kafe: Futbolseverlerin Buluşma Noktası
4
Kazakistan Liderinden Barış Çağrısı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Uyarısı
6
Bakan Şimşek, EBRD ile Türkiye Stratejisini Görüştü
7
Nijerya'da Aşırı Yağışlardan Dolayı 270 Mahkum Firar Etti

TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

1+1, 2+1, 3+1 konutlarda faizler düştü! 1.29 faiz, 2 yıl ödeme geciktirme kredisi ile başvurular başladı

Resmi Gazete'de tiryakileri bayram ettirecek indirim kararı! Sigaraya dev indirim geliyor

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor

Ziraat Bankası’ndan Emeklilere Büyük Müjde! Başvurana Anında 70.000 TL Ek Ödeme Fırsatı

O belediyeden 62.000 TL’ye arsa! 24- 25 Eylül’ü bekleyen kazanıyor

ÖTV indirimi o araçlarda devreye girdi! Yüzde 30 ucuza satışlar resmen bu sabah 09.00’da başladı

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar