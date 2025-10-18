Adil-i Mutlak Hat Sergisi Mardin'de: Zinciriye Medresesi'nde 13 Hattat

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli Adil-i Mutlak hat sergisi, Ziraat Katılım sponsorluğunda Mardin Zinciriye Medresesi'nde 13 hattatın eserleriyle sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Adil-i Mutlak hat sergisi, Ziraat Katılım sponsorluğunda Mardin'deki tarihî Zinciriye Medresesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Sergide, hat sanatının yaşayan ustalarından 13 hattat, Kur'an-ı Kerim'de geçen adalet temalı ayetleri yorumladıkları özel eserlerle yer aldı ve Mardinli ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Açılış ve organizasyon

Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, açılış konuşmasında Albayrak Grubu'nun 11 yıldır sanata destek verdiğini ve her yıl farklı temalarla sanatseverlerle buluştuklarını söyledi. Hanönü, bu yılki serginin Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlendiğini, Mardin'in 9. durak olduğunu, ardından Antalya'da sergileneceğini ve toplamda 10 şehir'de sanatseverlerle buluşacağını ifade etti.

Etkinliğin önemi ve ziyaret

Hanönü, Zinciriye Medresesi gibi tarihî mekanlarda sergi düzenlemenin önemine vurgu yaparak Mardin halkını sergiyi gezmeye davet etti ve etkinliğin adil bir dünya arayışına katkı sağlamasını diledi.

Sergi, 27 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlıyor.

