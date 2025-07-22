Adil Kılıçdaroğlu'nun Cenazesi Defnedildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu için düzenlenen cenaze töreni gerçekleştirildi.

Cenaze, Burhaniye Devlet Hastanesi morgundan alınarak cemevine getirildi. Törene katılan Kemal Kılıçdaroğlu, Adil Kılıçdaroğlu'nun eşi Saadet Kılıçdaroğlu ve çocukları ile birlikte taziyeleri kabul etti.

Törende helallik alınarak dualar edildi. Adil Kılıçdaroğlu'nun naaşı daha sonra Burhaniye Geriş Mezarlığı'na defnedildi.

Geçmiş dönemlerde Kılıçdaroğlu ailesinin yakınları yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP'li bazı milletvekilleri de törene katılarak desteklerini gösterdiler.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun cenazesi toprağa verildi. Burhaniye Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve CHP'li bazı milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun cenazesi toprağa verildi. Burhaniye Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve CHP'li bazı milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.