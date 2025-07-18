Adıyaman Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimi: CHP'li Ufuk Bayır Göreve Geldi

Adıyaman Belediyesi Başkan Vekilliğine CHP'li Ufuk Bayır Seçildi

Adıyaman Belediye Meclisi, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere nedeniyle yeni bir başkan vekili seçimi gerçekleştirdi. Bu süreçte, CHP'li Meclis Üyesi Ufuk Bayır, Adıyaman Belediyesi Başkan Vekili olarak seçildi.

Seçim Süreci ve Oylama

Belediye Meclisi, Aziz İhsan Aktaş’a yönelik yürütülen soruşturma sonucu, Tutdere’nin konutu terk etmeme şartıyla adli kontrol altında tutulması sonrası toplandı. Yapılan toplantıda, başkan vekili olarak AK Parti Grubu Ekrem Gürcan Çadır’ı, CHP Grubu ise Ufuk Bayır’ı aday gösterdi. Gizli oylama ile gerçekleştirilen seçimde, Çadır 9 oy alırken, Bayır 22 oy ile başkan vekilliği görevine geldi.

Ufuk Bayır'ın Açıklamaları

Seçimin ardından bir konuşma yapan Bayır, destek veren meclis üyelerine teşekkür ederek, "Belediye Meclisimiz, demokratik teamüller çerçevesinde yeni bir başkan vekili seçmiştir. Bu sürecin, Adıyaman halkının iradesine saygı temelinde sonuçlanması için bir bütün olarak hareket eden CHP Belediye Meclisi Grubuna ve destek veren diğer siyasi partilerin meclis üyelerine de teşekkür ediyorum" dedi.

Adıyaman Belediye Meclisinde, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılması dolayısıyla yapılan seçimde, CHP'li Meclis Üyesi Ufuk Bayır, başkan vekili seçildi.

Adıyaman Belediye Meclisinde, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılması dolayısıyla yapılan seçimde, CHP'li Meclis Üyesi Ufuk Bayır, başkan vekili seçildi.