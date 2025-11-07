Adıyaman'da 7 Yaşındaki Çocuk Elektrik Akımına Kapıldı

Adıyaman Karapınar Mahallesi'nde 7 yaşındaki Fahri E., evdeki bir cihazın kablosuna dokununca elektrik akımına kapıldı; ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:19
Adıyaman merkez Karapınar Mahallesinde meydana gelen olayda, 7 yaşındaki Fahri E. elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, evde bulunan bir cihazın kablosuna dokunan 7 yaşındaki Fahri E., akıma kapıldı. Olay yerindeki tanıkların bildirmesi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Soruşturma

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

