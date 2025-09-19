Adıyaman'da bekçi inşaatta ölü bulundu

Adıyaman Sümerevler Mahallesi'ndeki inşaatta bekçi olarak çalışan Ökçün Tekle (57), hareketsiz bulunarak yaşamını yitirdi; cenaze otopsi için morga kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 10:23
Adıyaman'da bekçi inşaatta ölü bulundu

Adıyaman'da bekçi inşaatta ölü bulundu

Adıyaman'ın Sümerevler Mahallesinde bir inşaatta bekçi olarak çalışan Ökçün Tekle (57), inşaat çalışanları tarafından hareketsiz halde bulundu.

Olay ve müdahale

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, Tekle üzerinde yaptıkları ilk incelemede kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerindeki çalışmaların ardından cenaze, savcılığın ön incelemesinin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Adıyaman'da bir kişi, bekçi olarak çalıştığı inşaatta ölü bulundu.

Adıyaman'da bir kişi, bekçi olarak çalıştığı inşaatta ölü bulundu.

Adıyaman'da bir kişi, bekçi olarak çalıştığı inşaatta ölü bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL
2
Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus
3
Manuela Carmena: Gazze'de İsrail'in Eylemleri 'Vahşi Soykırım'
4
Ankara'da 'Polis-Savcı' Dolandırıcılığı: 18 Şüpheli Tutuklandı
5
Yaşar Güler'den 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı — Türkiye Yüzyılı Vurgusu
6
Yerli Arıtma Teknolojisiyle Marmara'da Azot ve Fosfor Kirliliğine Çözüm
7
CHP 22. Olağanüstü Kurultayı 21 Eylül'de — Güven Oylaması Öne Çıkıyor

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği