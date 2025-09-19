Adıyaman'da bekçi inşaatta ölü bulundu

Adıyaman'ın Sümerevler Mahallesinde bir inşaatta bekçi olarak çalışan Ökçün Tekle (57), inşaat çalışanları tarafından hareketsiz halde bulundu.

Olay ve müdahale

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, Tekle üzerinde yaptıkları ilk incelemede kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerindeki çalışmaların ardından cenaze, savcılığın ön incelemesinin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Adıyaman'da bir kişi, bekçi olarak çalıştığı inşaatta ölü bulundu.