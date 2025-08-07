Adıyaman'da Bıçaklı ve Sopalı Kavga: 4 Yaralı, 6 Gözaltı

Adıyaman'ın Koru köyü yakınlarında, iki grup arasında patlak veren bıçaklı ve sopalı kavga sonucunda 4 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, ilk olarak sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Olayda, 2 kişi bıçakla, diğer 2 kişi ise taş ve sopalarla yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Güvenlik güçleri, olayın ardından yaptığı çalışmalar sonucunda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geniş güvenlik önlemi aldı.

