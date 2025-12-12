Adıyaman'da Dilenci, Zabıtanın El Koyduğu 3 bin 731 TL İçin Geri Döndü
Zabıta karakoluna gidip parasını istedi, polis müdahale etti
Adıyaman kent merkezinde sabah saatlerinde yürütülen çalışmalar sırasında, Zabıta Müdürlüğü ekipleri Saat Kulesi Kavşağı'nda trafik ışıklarında durarak vatandaşlara duygu sömürüsü yapan bir dilenciyi yakaladı.
Yakalanan şahsın üzerinden 3 bin 731 TL ele geçirilirken, paralara tutanak karşılığında el konuldu ve şahsa idari para cezası uygulandı. Şahıs zabıta karakolundan ayrıldıktan sonra saatler sonra yeniden karakola gelerek el konulan paralarını geri istedi.
Zabıta memurlarına direnen şahıs için olay yerine çağrılan polis ekipleri müdahale ederek şahsı bölgeden uzaklaştırdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ADIYAMAN'DA, ÜZERİNDE 3 BİN 731 TL PARAYLA YAKALANAN VE PARASINA ZABITA EKİPLERİNCE EL KONULAN DİLENCİ, PARASINI ALMAK İÇİN ZABITA KARAKOLUNA GERİ DÖNDÜ. ŞAHIS POLİS EKİPLERİNCE UZAKLAŞTIRILDI