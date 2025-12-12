DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,09 0,15%
ALTIN
5.953,37 -1,73%
BITCOIN
3.937.991,97 -0,76%

Adıyaman'da Dilenci, Zabıtanın El Koyduğu 3 bin 731 TL İçin Geri Döndü

Adıyaman'da zabıta ekiplerinin el koyduğu 3 bin 731 TL'yi geri almak için karakola dönen dilenci, polis tarafından uzaklaştırıldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:39
Adıyaman'da Dilenci, Zabıtanın El Koyduğu 3 bin 731 TL İçin Geri Döndü

Adıyaman'da Dilenci, Zabıtanın El Koyduğu 3 bin 731 TL İçin Geri Döndü

Zabıta karakoluna gidip parasını istedi, polis müdahale etti

Adıyaman kent merkezinde sabah saatlerinde yürütülen çalışmalar sırasında, Zabıta Müdürlüğü ekipleri Saat Kulesi Kavşağı'nda trafik ışıklarında durarak vatandaşlara duygu sömürüsü yapan bir dilenciyi yakaladı.

Yakalanan şahsın üzerinden 3 bin 731 TL ele geçirilirken, paralara tutanak karşılığında el konuldu ve şahsa idari para cezası uygulandı. Şahıs zabıta karakolundan ayrıldıktan sonra saatler sonra yeniden karakola gelerek el konulan paralarını geri istedi.

Zabıta memurlarına direnen şahıs için olay yerine çağrılan polis ekipleri müdahale ederek şahsı bölgeden uzaklaştırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'DA, ÜZERİNDE 3 BİN 731 TL PARAYLA YAKALANAN VE PARASINA ZABITA EKİPLERİNCE EL KONULAN...

ADIYAMAN'DA, ÜZERİNDE 3 BİN 731 TL PARAYLA YAKALANAN VE PARASINA ZABITA EKİPLERİNCE EL KONULAN DİLENCİ, PARASINI ALMAK İÇİN ZABITA KARAKOLUNA GERİ DÖNDÜ. ŞAHIS POLİS EKİPLERİNCE UZAKLAŞTIRILDI

ADIYAMAN'DA, ÜZERİNDE 3 BİN 731 TL PARAYLA YAKALANAN VE PARASINA ZABITA EKİPLERİNCE EL KONULAN...

İLGİLİ HABERLER

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da 5 Katlı Metruk Binada Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Sapanca Gölü’nde kaçak borular, sazlık kesimi ve kıyı işgalleri
3
İsrail'den Lübnan'a Son 4 Günde İkinci Saldırı: Ateşkes İhlali
4
Aksaray'da Hollanda'dan Gelen Uyuşturucu Operasyonu: Buzdolabında Kokain, Gardıropta Tabanca
5
Başkan Yılmaz Kurtuluş Caddesi'nde: Esnaf ve Mahalle Ziyareti
6
Sultangazi'ye "Avrupa Spor Şehri" Ünvanı

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?