Adıyaman'da Dilencinin Üzerinden 3 bin 731 TL Çıktı

Adıyaman’da zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinden tutanakla el konulan 3 bin 731 TL nakit para bulundu.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 10:38
Olayın Detayları

Adıyaman’ın kent merkezinde dilencilere yönelik çalışmalar yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Saat Kulesi Kavşağında trafik ışıklarında durarak vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak para toplayan bir dilenciyi yakaladı.

Yakalanan şahıs zabıta karakoluna götürüldü. Burada yapılan üst aramasında şahsın üzerinden 3 bin 731 TL nakit para ele geçirildi.

Paralara tutanak karşılığında el konulurken, şahsa ise idari para cezası uygulandı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

