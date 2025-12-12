Adıyaman'da Dilencinin Üzerinden 3 bin 731 TL Çıktı
Olayın Detayları
Adıyaman’ın kent merkezinde dilencilere yönelik çalışmalar yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Saat Kulesi Kavşağında trafik ışıklarında durarak vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak para toplayan bir dilenciyi yakaladı.
Yakalanan şahıs zabıta karakoluna götürüldü. Burada yapılan üst aramasında şahsın üzerinden 3 bin 731 TL nakit para ele geçirildi.
Paralara tutanak karşılığında el konulurken, şahsa ise idari para cezası uygulandı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
