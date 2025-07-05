Adıyaman'da Evde Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Adıyaman'daki Yangın Olayı

Adıyaman'da Yeni Mahalle'de bulunan üç katlı bir binanın üst katında, bilinmeyen bir sebepten ötürü çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

İtfaiye ve Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Olayın hemen ardından, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Eyüp B. ve Büşra B. ambulansta tedavi altına alındı.

Yangının Sonuçları

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

Adıyaman'da bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adıyaman'da bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.