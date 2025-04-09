Adıyaman'da Feci Kaza: 8 Yaralı

Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı, 8 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da yaşanan trafik kazası, 8 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Besni ayrımında gerçekleşti.

S.K. yönetimindeki 34 RKK 32 plakalı otomobil, U.G. idaresindeki 27 AHU 968 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde bulunan sürücülerle birlikte toplamda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının kritik olmadığı öğrenildi.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.