DOLAR
38,01 0,47%
EURO
41,98 -0,3%
ALTIN
3.722,73 -2,45%
BITCOIN
2.941.730,46 -0,42%

Adıyaman'da Feci Kaza: 8 Yaralı

Adıyaman'da meydana gelen otomobil kazasında 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 12:08
Adıyaman'da Feci Kaza: 8 Yaralı

Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı, 8 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da yaşanan trafik kazası, 8 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Besni ayrımında gerçekleşti.

S.K. yönetimindeki 34 RKK 32 plakalı otomobil, U.G. idaresindeki 27 AHU 968 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde bulunan sürücülerle birlikte toplamda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının kritik olmadığı öğrenildi.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de Toplu Ulaşıma %15 Zam, Öğrencilere Destek!

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Simit Fiyatlarına Zam: 20 TL Olacak
2
Diyarbakır'da Yolcu Minibüsü Devrildi: 7 Yaralı
3
Adıyaman'da Feci Kaza: 8 Yaralı
4
Erasmus+ Projesi ile Alman Öğrenciler Fethiye'yi Ziyaret Etti
5
Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'25) Kapılarını Açmaya Hazırlanıyor
6
Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Erkek Cesedi Bulundu
7
Bayramda Fahiş Fiyatlı Taşımacılığa 37,4 Milyon Lira Ceza

Garanti BBVA'dan 75.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı Başladı

İstanbul'da İSPER A.Ş. 50 Personel Alacak: Başvurular Başladı!

Ankara'da Simit Fiyatlarına Zam: 20 TL Olacak

Meteoroloji'den Kar Alarmı: Ankara ve Adıyaman Sıfırın Altına Düşecek!

Nevşehir ve Sakarya Belediyesi KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Koşulları Hemen İnceleyin

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

Edirne'de Toplu Ulaşıma %15 Zam, Öğrencilere Destek!

Kamu İşçilerine Tarihi Zam Müjdesi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama