Adıyaman'da Gazetecilere Saldırı: Murat Çeliker'ten Sert Tepki

Adıyaman'da AA muhabirleri O.P. ve A.G.'nin olay yerinde polislerce darp edilmesine Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği Başkanı Murat Çeliker tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 13:51
Adıyaman'da Gazetecilere Saldırı: Murat Çeliker'ten Sert Tepki

Adıyaman'da Gazetecilere Saldırı: Murat Çeliker'ten Sert Tepki

Adıyaman'da, Altınşehir Mahallesi'nde polis memuru Z.K.'nin yaşamına son verdiği olayın ardından bölgede görev yapan Anadolu Ajansı muhabirleri O.P. ve A.G., haber takibi sırasında polisler tarafından darp edildi. Tekme ve yumruklara maruz kalan gazeteciler, hakaret edildiğini belirterek hastaneye gidip tedavi oldu; vücutlarında belirgin darp izleri tespit edildi.

Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği Başkanı'nın Açıklaması

Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği Başkanı Murat Çeliker, yaşanan saldırıya ilişkin çok sert bir açıklama yaptı. Çeliker, söz konusu olayı sadece gazetecilere değil toplumun haber alma hakkına yönelik bir saldırı olarak nitelendirerek durumu "'Vahim, utanç verici ve asla kabul edilemez'" şeklinde kınadı.

Çeliker, açıklamasında şunları söyledi: 'Olay yerinde çalışan gazetecilere yönelik bu barbarca saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu ülkenin basın emekçilerine el kaldırmak, milletin haber alma hakkını gasp etmektir. Kimsenin, hele ki kamu gücünü elinde bulunduranların, gazetecilere tekme-tokat saldırma hakkı yoktur. Bu saldırı, hukuk devletine, demokrasiye ve meslek onurumuza yapılmış bir meydan okumadır. Gazeteciler suçlu değildir, suçun üstünü örtmeye çalışanlar suçludur. Olayın üzeri kapatılmaya çalışılırsa bu kez biz buna izin vermeyiz. Bu olayın peşini bırakmayacağız. Saldırgan polisler hakkında en ağır yaptırımlar uygulanmalı, benzeri vakaların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm adımlar ivedilikle atılmalıdır. 'Basına uzanan eller kırılsın' diye değil, 'bir daha kimse cesaret edemesin' diye hukuk işletilmelidir.'

Olayla ilgili gelişmeler ve resmi soruşturma süreci takip edilirken, dernek ve meslek örgütleri saldırganlara karşı gereken yaptırımların uygulanması çağrısını yineliyor.

ADIYAMAN’DA BİR POLİS MEMURUNUN İNTİHAR ETTİĞİ OLAY YERİNDE GÖREVİNİ YAPAN GAZETECİLERİN POLİSLER...

ADIYAMAN’DA BİR POLİS MEMURUNUN İNTİHAR ETTİĞİ OLAY YERİNDE GÖREVİNİ YAPAN GAZETECİLERİN POLİSLER TARAFINDAN DARP EDİLMESİ ÜZERİNE ADIYAMAN BASIN KARTI SAHİPLERİ DERNEĞİ BAŞKANI MURAT ÇELİKER ÇOK SERT BİR AÇIKLAMA YAPTI.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ’da Av Turizmi: 200 Kiloluk Yaban Domuzu Avlandı
2
Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürlüğü'ne 4 Yeni Araç (2025 Destek Programı)
3
Diyarbakır'da Pikap Tıra Arkadan Çarptı: 1 Yaralı
4
Diyarbakır'da 11 Ayda 3 bin 392 Kaza: 34 Ölü, 5 bin 635 Yaralı
5
Elazığ'da Çatı Yangını: 1 Kişi Dumandan Etkilendi
6
Şanlıurfa Eyyübiye'de Trafik Kazası: Motosiklette 2 Kişi Öldü
7
Çubuk’ta Mazhar Balcı Konağı Kadın El İşleri Atölyesi Oldu

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi