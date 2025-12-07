Adıyaman'da Gazetecilere Saldırı: Murat Çeliker'ten Sert Tepki

Adıyaman'da, Altınşehir Mahallesi'nde polis memuru Z.K.'nin yaşamına son verdiği olayın ardından bölgede görev yapan Anadolu Ajansı muhabirleri O.P. ve A.G., haber takibi sırasında polisler tarafından darp edildi. Tekme ve yumruklara maruz kalan gazeteciler, hakaret edildiğini belirterek hastaneye gidip tedavi oldu; vücutlarında belirgin darp izleri tespit edildi.

Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği Başkanı'nın Açıklaması

Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği Başkanı Murat Çeliker, yaşanan saldırıya ilişkin çok sert bir açıklama yaptı. Çeliker, söz konusu olayı sadece gazetecilere değil toplumun haber alma hakkına yönelik bir saldırı olarak nitelendirerek durumu "'Vahim, utanç verici ve asla kabul edilemez'" şeklinde kınadı.

Çeliker, açıklamasında şunları söyledi: 'Olay yerinde çalışan gazetecilere yönelik bu barbarca saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu ülkenin basın emekçilerine el kaldırmak, milletin haber alma hakkını gasp etmektir. Kimsenin, hele ki kamu gücünü elinde bulunduranların, gazetecilere tekme-tokat saldırma hakkı yoktur. Bu saldırı, hukuk devletine, demokrasiye ve meslek onurumuza yapılmış bir meydan okumadır. Gazeteciler suçlu değildir, suçun üstünü örtmeye çalışanlar suçludur. Olayın üzeri kapatılmaya çalışılırsa bu kez biz buna izin vermeyiz. Bu olayın peşini bırakmayacağız. Saldırgan polisler hakkında en ağır yaptırımlar uygulanmalı, benzeri vakaların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm adımlar ivedilikle atılmalıdır. 'Basına uzanan eller kırılsın' diye değil, 'bir daha kimse cesaret edemesin' diye hukuk işletilmelidir.'

Olayla ilgili gelişmeler ve resmi soruşturma süreci takip edilirken, dernek ve meslek örgütleri saldırganlara karşı gereken yaptırımların uygulanması çağrısını yineliyor.

