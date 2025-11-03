Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Yaşlı Adama Çarptı: Kahraman Doğan (78) Hayatını Kaybetti

Adıyaman-Gölbaşı Karayolu’nda 02 KS 902 plakalı hafif ticari aracın çarptığı 78 yaşındaki Kahraman Doğan yaşamını yitirdi; soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 22:31
Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Yaşlı Adama Çarptı: Kahraman Doğan (78) Hayatını Kaybetti

Adıyaman-Gölbaşı Karayolu'nda ölümcül kaza

Edinilen bilgilere göre, Ö.A. idaresindeki 02 KS 902 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Börgenek köyü mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Kahraman Doğan (78)'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Doğan olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay yerine gelen ekipler ve inceleme

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Doğan’ın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Vatandaşlar, söz konusu yolun karanlık ve tehlikeli olduğunu belirterek bölgede sık sık benzer kazaların yaşandığını, yetkililerin önlem alması gerektiğini dile getirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

