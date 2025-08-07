DOLAR
40,63 -0,12%
EURO
47,38 -0,2%
ALTIN
4.447,15 -0,3%
BITCOIN
4.767.708,56 -0,14%

Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Otomobillerin çarpışması sonucu yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 15:54
Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı bir kaza sonucunda 5 kişi yaralandı. Olay, Çimen Küme Evleri yakınlarında gerçekleşti.

Ö.T. yönetimindeki 63 FD 028 plakalı otomobil, M.S. tarafından kullanılan 02 AEK 879 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan toplam 5 kişi yaralandı.

Yaralılardan 3'ü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer ikisi ise hafif yaralı olarak ayakta tedavi edildi.

Kazanın ardından, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk...

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bitlis'te Esnafla Bir Araya Geldi
2
Marmara Adası Açıklarındaki Tekne Kazasında Kaptan Serbest Bırakıldı
3
Bilal Erdoğan'dan Gençlere Önemli Mesajlar: AK Parti'nin Kalitesi Vurgulandı
4
Sakarya'da Düşen Asansörde Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
5
Fethiye'de Otomobil Yayanın Üzerine Düştü: İngiliz Kadın Ağır Yaralı
6
Bakan Bayraktar, Teyzesinin Cenaze Törenine Katıldı
7
Bilecik'te Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi