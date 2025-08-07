Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı bir kaza sonucunda 5 kişi yaralandı. Olay, Çimen Küme Evleri yakınlarında gerçekleşti.

Ö.T. yönetimindeki 63 FD 028 plakalı otomobil, M.S. tarafından kullanılan 02 AEK 879 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan toplam 5 kişi yaralandı.

Yaralılardan 3'ü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer ikisi ise hafif yaralı olarak ayakta tedavi edildi.

Kazanın ardından, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

