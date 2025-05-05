Adıyaman'da İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da İnşaat Kazası: 59 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'ın Yeni Mahalle bölgesinde meydana gelen üzücü bir olayda, 59 yaşındaki inşaat işçisi Abuzer Yakut, çalıştığı binanın 6'ıncı katından dengesini kaybederek düştü.

Düşme sonucunda olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Yakut’u Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen işçi kurtarılamadı.

Olay sonrası, cenaze otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Bu talihsiz kaza, inşaat sektöründe iş güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.

Adıyaman'da bir binanın 6'ıncı katından düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Adıyaman'da bir binanın 6'ıncı katından düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.