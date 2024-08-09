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Adıyaman'da İnşaatta İskeleden Düşme Olayı: 3 İşçi Yaralandı

Adıyaman'da inşaatta çöken iskele 3 işçinin yaralanmasına neden oldu, biri ağır durumda.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 15:11
Adıyaman'da İnşaatta İskeleden Düşme Olayı: 3 İşçi Yaralandı

Adıyaman'da İnşaatta Çöken İskeleden Üzücü Yaralanmalar

Adıyaman'ın İndere köyü çevresinde devam eden inşaat çalışmalarında korkutucu bir olay yaşandı. Yapımı süren bir inşaatta, henüz belirlenemeyen nedenlerden ötürü kurulan iskele çöktü.

Olay Anı ve Yaralılar

İskele altında kalan 3 işçi, olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan biri olan Cafer Özgül'ün sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Hastane Yetkililerinden Açıklama

Hastane yetkilileri, olayın ardından yaralıların durumlarını yakından takip ettiklerini duyurdu. Yerel otoriteler, kazanın nedenlerini araştırmak üzere incelemelere başladı.

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