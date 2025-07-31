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Adıyaman'da Jandarma Orman Yangınlarını Önlemek İçin Denetimlerde

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, orman yangınlarına karşı denetimlerini artırarak, vatandaşları uyarıyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 10:45
Adıyaman'da Jandarma Orman Yangınlarını Önlemek İçin Denetimlerde

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, ormanlarda yangın riskini en aza indirmek için yoğun denetim çalışmalarına devam ediyor. Jandarma Özel Harekat Timi, asayiş ve trafik ekipleri, Ali Dağı Köyü sınırlarındaki ormanlık ve mesire alanlarında devriye atarak, bölgedeki yangın riskini izliyor.

Jandarma ekipleri, dron kullanarak havadan gözetim yaparken, 7 gün 24 saat esasına göre görevlerini sürdürüyor. Ayrıca, termal kameralar ile ormanlık alanları sürekli kontrol altında tutuyorlar.

Ekipler, vatandaşlara yüksek yangın riski taşıyan bölgelere girmemeleri konusunda uyarılarda bulundu. Yangına neden olabilecek davranışlardan, mangal yakma, sigara izmariti atma ve cam ile pet şişe gibi atıkların ormanda bırakılmaması gerektiği konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladılar.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangın riskine karşı ormanlarda denetim yapıyor.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangın riskine karşı ormanlarda denetim yapıyor.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangın riskine karşı ormanlarda denetim yapıyor.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangın riskine karşı ormanlarda denetim yapıyor.

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