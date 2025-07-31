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Adıyaman'da Kalıcı Konut Projesinde Sona Yaklaşıldı

Adıyaman'da kalıcı konutların inşaatında sona gelindi, projeler hızla ilerliyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 12:16
Adıyaman'da Kalıcı Konut Projesinde Sona Yaklaşıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yeniden inşa sürecine giren Adıyaman'da, kalıcı konutlarda sona yaklaşıldı.

Vali Osman Varol, AA muhabirine verdiği demeçte, Mara ve Musalla mahallelerinde yürütülen dönüşüm projelerinde önemli bir aşamaya gelindiğini bildirdi.

İki mahallede toplam 1427 konut ve 34 ticari alan inşa edildiğini belirten Varol, "Konutların büyük bölümü bitme aşamasına geldi. Kısa sürede hak sahiplerine teslim edilecek." dedi.

Vali Varol, konutların çevresinde sosyal donatı alanlarının da yapıldığını vurgulayarak, "Burası hem tarihi kimliğiyle hem de çarşı alanlarına yakınlığıyla çok kıymetli bir bölge. Modern çevre düzenlemeleri, parklar ve sosyal alanlarla burada yepyeni bir yaşam alanı oluşturduk. İnşallah bu yıl içerisinde teslimler hızlanarak tamamlanacak." şeklinde konuştu.

Adıyaman'ın çehresinin değiştiğine dikkat çeken Varol, "Adıyaman kısa sürede toparlanma sürecine girdi. Bugün geldiğimiz noktada çalışmaların önemli bir bölümü tamamlanmak üzere. Şehrimizin çehresi değişiyor, insanlar yavaş yavaş yeni yaşamlarına başlıyor." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yeniden inşa sürecine giren...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yeniden inşa sürecine giren Adıyaman'da, kalıcı konutlarda sona yaklaşıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yeniden inşa sürecine giren...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yeniden inşa sürecine giren Adıyaman'da, kalıcı konutlarda sona yaklaşıldı.

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