Adıyaman'da Konteyner Yangını: Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi

Altınşehir Mahallesi K-1 Konteyner Kentte yangın

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi K-1 Konteyner Kent içinde bulunan bir konteyner, henüz belirlenemeyen nedenlerle alev aldı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konteynerin sahibi Rüstem Ç.'ye ait konteyner ve içerisinde bulunan malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

