Adıyaman'da Sadaka Kutusu Hırsızı Yakalandı

Adıyaman'da Sadaka Kutusu Hırsızlığı

Adıyaman'da, Yeni Pınar Mahallesi'nde bir iş yerinden sadaka kutusu çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı. Olay, ilgili iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yakalanma Süreci

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayına dair hemen bir çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık şüphelisinin eşgalini tespit ederek, A.P. ismiyle bilinen zanlıyı emniyete götürdü.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.P., ardından adliyeye sevk edildi. Yargı süreci sonunda, zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olay anı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilmiş olup, görüntülerde şüphelinin sadaka kutusunu alması ve iş yerinden ayrılması anı net bir şekilde görünmektedir.